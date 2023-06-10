На матче НБА Конор Макгрегор нокаутировал маскота баскетбольной команды — видео 10 июня, 11:58 Конор побил маскота Майами (Фото:mmamania.com)

Ирландский боец и бывший двукратный чемпион UFC Конор Макгрегор, который впервые за два года может выйти в октагон, посетил баскетбольный матч между Денвером и Майами.

В паузе матча НБА Макгрегор вышел на площадку. Он представлял спрей для единоборств от TIDL Sport — компания стала официальным партнером «Хит». После чего Конор «безжалостно» и в шутку отправил маскота Майами в нокаут.

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Отметим, что Майами уступил Денверу в четвертом матче финальной серии плей-офф НБА 2023 года со счетом — 95:108 (21:20, 30:35, 22:31, 22:22).

Напомним, свой последний бой ирландец провел в 2021 году, когда из-за перелома ноги проиграл Дастину Порье.

Ранее сообщалось, что Макгрегор хочет попробовать драться на голых кулаках.