Поддержал военную агрессию против Украины. Конор Макгрегор высмеял звезду российского MMA после поражения 23 октября, 13:10 Конор Макгрегор (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор высмеял звезду российского MMA Петра Яна после поражения того от американца Шона О’Мэлли.



Представитель РФ проиграл сопернику из США раздельным решением судей на турнире UFC 280 в Абу-Даби.

После боя Макгрегор высмеял тот факт, что Яна называли лучшим бьющим бойцом промоушена.

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«Лучший ударник в UFC, лол», — написал Конор в Twitter. Позже ирландец удалил свой пост.

Ранее Ян поддержал войну в Украине, заявив, что все началось из-за того, что к власти в стране пришли «проплаченные прокладки».

Сообщалось, что легенду российского MMA Александра Емельяненко, поддержавшего войну против Украины, отправили в нокаут за 13 секунд.