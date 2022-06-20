Формула-1. Стал известен победитель Гран-при Канады 20 июня, 01:24 Цей матеріал також доступний українською Ферстаппен укрепил свое лидерством в личном зачете (Фото:REUTERS/Chris Helgren)

Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен выиграл девятый этап Формулы-1 в Канаде.

Действующий чемпион выиграл борьбу у гонщинка Феррари Карлоса Сайнса, который претендовал на победу вплоть до последнего круга.

Третьим к финишу пришел пилот Мерседеса Льюис Хэмилтон, опередив своего напарника по команде Джорджа Рассела.

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Этот успех позволил Ферстаппену укрепить свое лидерство, оторвавшись на 46 очков от Серхио Переса, который также представляет Ред Булл.

Австрийская команда остается лидером в Кубке конструкторов с 304 очками, опережая Феррари на 76 баллов.

Результаты гонки:

1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) — 70 кругов

2. Карлос Сайнс (Феррари) +0,993

3. Льюис Хэмилтон (Мерседес) +7,006

4. Джордж Расселл (Мерседес) +12,313

5. Шарль Леклер (Феррари) +15,168

6. Эстебан Окон (Альпин) +23,890

7. Валттери Боттас (Альфа Ромео) +25,247

8. Чжоу Гуаньюй (Альфа Ромео) +26,952

9. Фернандо Алонсо (Альпин) +29,945

10. Ланс Стролл (Астон Мартин) +38,222

11. Даниэль Риккардо (Макларен) +43,047

12. Себастьян Феттель (Астон Мартин) +44,245

13. Алекс Албон (Уильямс) +44,893

14. Пьер Гасли (Альфа Таури) +45,183

15. Ландо Норрис (Макларен) +52,145

16. Николас Латифи (Уильямс) +59,978

17. Кевин Магнуссен (Хаас) +1.08,180

Сошли с дистанции:

Юки Цунода (Альфа Таури)

Мик Шумахер (Хаас)

Серхио Перес (Ред Булл)

Личный зачет Формулы-1:

1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) — 175 очков

2. Серхио Перес (Ред Булл) — 129

3. Шарль Леклер (Феррари) — 126

4. Джордж Расселл (Мерседес) — 111

5. Карлос Сайнс (Феррари) — 102

6. Льюис Хэмилтон (Мерседес) — 77

7. Ландо Норрис (Макларен) — 50

8. Валттери Боттас (Альфа Ромео) — 46

9. Эстебан Окон (Альпин) — 39

10. Фернандо Алонсо (Альпин) — 18

11. Пьер Гасли (Альфа Таури) — 16

12. Кевин Магнуссен (Хаас) — 15

13. Даниэль Риккардо (Макларен) — 15

14. Себастьян Феттель (Астон Мартин) — 13

15. Юки Цунода (Альфа Таури) — 11

16. Чжоу Гуаньюй (Альфа Ромео) — 5

17. Алекс Албон (Уильямс) — 3

18. Ланс Стролл (Астон Мартин) — 3

19. Мик Шумахер (Хаас) — 0

20. Нико Хюлькенберг (Астон Мартин) — 0

21. Николас Латифи (Уильямс) — 0

Кубок конструкторов ( командный зачет):

1. Ред Булл — 304 очка

2. Феррари — 228

3. Мерседес — 188

4. Макларен — 65

5. Альпин — 57

6. Альфа Ромео — 51

7. Альфа Таури — 27

8. Астон Мартин — 16

9. Хаас — 15

10. Уильямс — 3

Прошлый этап Формулы-1 в Азербайджане также выиграл Ферстаппен.

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