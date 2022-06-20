Формула-1. Стал известен победитель Гран-при Канады
Ферстаппен укрепил свое лидерством в личном зачете (Фото:REUTERS/Chris Helgren)
Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен выиграл девятый этап Формулы-1 в Канаде.
Действующий чемпион выиграл борьбу у гонщинка Феррари Карлоса Сайнса, который претендовал на победу вплоть до последнего круга.
Третьим к финишу пришел пилот Мерседеса Льюис Хэмилтон, опередив своего напарника по команде Джорджа Рассела.
Этот успех позволил Ферстаппену укрепить свое лидерство, оторвавшись на 46 очков от Серхио Переса, который также представляет Ред Булл.
Австрийская команда остается лидером в Кубке конструкторов с 304 очками, опережая Феррари на 76 баллов.
Результаты гонки:
1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) — 70 кругов
2. Карлос Сайнс (Феррари) +0,993
3. Льюис Хэмилтон (Мерседес) +7,006
4. Джордж Расселл (Мерседес) +12,313
5. Шарль Леклер (Феррари) +15,168
6. Эстебан Окон (Альпин) +23,890
7. Валттери Боттас (Альфа Ромео) +25,247
8. Чжоу Гуаньюй (Альфа Ромео) +26,952
9. Фернандо Алонсо (Альпин) +29,945
10. Ланс Стролл (Астон Мартин) +38,222
11. Даниэль Риккардо (Макларен) +43,047
12. Себастьян Феттель (Астон Мартин) +44,245
13. Алекс Албон (Уильямс) +44,893
14. Пьер Гасли (Альфа Таури) +45,183
15. Ландо Норрис (Макларен) +52,145
16. Николас Латифи (Уильямс) +59,978
17. Кевин Магнуссен (Хаас) +1.08,180
Сошли с дистанции:
Юки Цунода (Альфа Таури)
Мик Шумахер (Хаас)
Серхио Перес (Ред Булл)
Личный зачет Формулы-1:
1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) — 175 очков
2. Серхио Перес (Ред Булл) — 129
3. Шарль Леклер (Феррари) — 126
4. Джордж Расселл (Мерседес) — 111
5. Карлос Сайнс (Феррари) — 102
6. Льюис Хэмилтон (Мерседес) — 77
7. Ландо Норрис (Макларен) — 50
8. Валттери Боттас (Альфа Ромео) — 46
9. Эстебан Окон (Альпин) — 39
10. Фернандо Алонсо (Альпин) — 18
11. Пьер Гасли (Альфа Таури) — 16
12. Кевин Магнуссен (Хаас) — 15
13. Даниэль Риккардо (Макларен) — 15
14. Себастьян Феттель (Астон Мартин) — 13
15. Юки Цунода (Альфа Таури) — 11
16. Чжоу Гуаньюй (Альфа Ромео) — 5
17. Алекс Албон (Уильямс) — 3
18. Ланс Стролл (Астон Мартин) — 3
19. Мик Шумахер (Хаас) — 0
20. Нико Хюлькенберг (Астон Мартин) — 0
21. Николас Латифи (Уильямс) — 0
Кубок конструкторов (командный зачет):
1. Ред Булл — 304 очка
2. Феррари — 228
3. Мерседес — 188
4. Макларен — 65
5. Альпин — 57
6. Альфа Ромео — 51
7. Альфа Таури — 27
8. Астон Мартин — 16
9. Хаас — 15
10. Уильямс — 3
Прошлый этап Формулы-1 в Азербайджане также выиграл Ферстаппен.
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