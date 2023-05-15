Пробил дырку в двери, чтобы спасти кота. Геройский поступок чемпиона мира в Формуле-1 — фото 15 мая, 18:09 Макс Ферстаппен (Фото:REUTERS/Marco Bello)

Макс Ферстаппен рассказал, что ему пришлось выломать дверь с помощью молотка, чтобы спасти своего кота.



«Я потерял одного из котов и примерно три или четыре часа не знал, где он. И вот вдруг за дверью слышу, как кот стал мяукать. Это была маленькая гардеробная, так что путь туда был только один. Я пытался открыть дверь, но ничего не получалось. Оказалось, что с той стороны упала детская кроватка. Открыть дверь было просто невозможно. Я перепробовал все, так что пришлось проделать в двери дыру с помощью молотка».

Видео дня

«Должно быть, кот был очень напуган из-за всего этого шума. Сам я чуть не сломал плечо, пытаясь выломать дверь. В общем, теперь у меня есть дверь с огромной дырой! Я пытался снять ее с петель, но для этого нужно было слегка приоткрыть ее. Наверное, я не самый лучший специалист в этом деле», — приводит слова Ферстаппена Daily Express.

Ферстаппен спасает кота / Фото: Скриншот

Ранее мы писали, что Китай потребовал от российского автогонщика осудить войну в Украине.