Скандал на чемпионате мира. Баскетболистки сборной Мали подрались между собой после поражения — видео

26 сентября, 15:09
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Сам матч завершился победой сборной Сербии со счетом 81:68 (Фото:FIBA Women’s Basketball World Cup via Twitter)

Сам матч завершился победой сборной Сербии со счетом 81:68 (Фото:FIBA Women’s Basketball World Cup via Twitter)

Баскетболистки сборной Мали подрались между собой после поражения от национальной команды Сербии в матче группового раунда чемпионата мира.

Инцидент случился, когда одна из представительниц коллектива из Балкан давала интервью журналистам.

В это время в нескольких метрах отношения начали выяснять баскетболистки сборной Мали Салимату Курума и Камите Элизабет Дабу.

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Потасовка переросла в драку, которую принялись разнимать присутствующие. Причина конфликта остается не известной.

https://www.youtube.com/watch?v=_dLJ9e41kuw

Сам матч завершился победой сборной Сербии со счетом 81:68. Сборная Мали потеряла шансы на выход в ¼ финала турнира.

Ранее сборная Испании победила команду Франции в финале мужского Евробаскета-2022 и стала чемпионом турнира.

Редактор: Евгений Нещерет

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Теги:   Чемпионат мира Баскетбол Видео Чемпионат мира по баскетболу Сборная Сербии Драка

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