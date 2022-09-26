Скандал на чемпионате мира. Баскетболистки сборной Мали подрались между собой после поражения — видео
Сам матч завершился победой сборной Сербии со счетом 81:68 (Фото:FIBA Women’s Basketball World Cup via Twitter)
Баскетболистки сборной Мали подрались между собой после поражения от национальной команды Сербии в матче группового раунда чемпионата мира.
Инцидент случился, когда одна из представительниц коллектива из Балкан давала интервью журналистам.
В это время в нескольких метрах отношения начали выяснять баскетболистки сборной Мали Салимату Курума и Камите Элизабет Дабу.
Потасовка переросла в драку, которую принялись разнимать присутствующие. Причина конфликта остается не известной.
Сам матч завершился победой сборной Сербии со счетом 81:68. Сборная Мали потеряла шансы на выход в ¼ финала турнира.
Ранее сборная Испании победила команду Франции в финале мужского Евробаскета-2022 и стала чемпионом турнира.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.