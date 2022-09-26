Скандал на чемпионате мира. Баскетболистки сборной Мали подрались между собой после поражения — видео 26 сентября, 15:09 Сам матч завершился победой сборной Сербии со счетом 81:68 (Фото:FIBA Women’s Basketball World Cup via Twitter)

Баскетболистки сборной Мали подрались между собой после поражения от национальной команды Сербии в матче группового раунда чемпионата мира.



Инцидент случился, когда одна из представительниц коллектива из Балкан давала интервью журналистам.

В это время в нескольких метрах отношения начали выяснять баскетболистки сборной Мали Салимату Курума и Камите Элизабет Дабу.

Видео дня

Потасовка переросла в драку, которую принялись разнимать присутствующие. Причина конфликта остается не известной.

Сам матч завершился победой сборной Сербии со счетом 81:68. Сборная Мали потеряла шансы на выход в ¼ финала турнира.

Ранее сборная Испании победила команду Франции в финале мужского Евробаскета-2022 и стала чемпионом турнира.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.