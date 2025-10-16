«Этот путь требовал многочисленных жертв». Лучший новичок НБА-2017 неожиданно завершил карьеру в 32 года

Об этом сообщил инсайдер ESPN Шамс Чарания в своем аккаунте в X.

32-летний баскетболист опубликовал обращение к болельщикам, в котором поблагодарил всех, кто поддерживал его на протяжении карьерного пути.

«Сегодня я официально начинаю переход к завершению своей баскетбольной карьеры. В течение последних десятилетий я с гордостью отдавал игре свой ум, тело и дух. Этот путь требовал многочисленных жертв, но в то же время принес мне много наград», — написал Брогдон.

В сентябре этого года Брогдон подписал однолетний контракт с Нью-Йорк Никс. Такие соглашения могут быть расторгнуты без выплаты компенсации.

За девять сезонов в НБА он выступал за Милвоки Бакс, Индиану Пэйсерс, Бостон Селтикс, Портленд Трейл Блейзерс и Вашингтон Уизардс.

В сезоне 2016/2017 Брогдон стал новичком года НБА.

