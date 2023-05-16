«Люди в меня плевали». Из-за игры в России польскую волейболистку довели до депрессии 16 мая, 14:46 Мальвина Смаржек (Фото:instagram.com/mali.smarzek/)

Мальвина Смаржек выступала за калининградский Локомотив и не осуждала второжение России на территорию Украины.



Волейболистка продолжала играть в Калининграде уже после начала полномасштабной войны, никак не высказывалась по этому поводу и не спешила расторгать контракт.

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А по возвращении в Польшу столкнулась с травлей со стороны болельщиков.

«Дошло до того, что я боялась выходить из дома. Были случаи, когда люди толкали меня или плевали в меня.

Я лечу депрессию. Раньше у меня были панические атаки, которые иногда возвращались. Все началось в России, и это был момент, когда меня все переполняло. Внутри меня все копилось, ситуация убивала меня.

Чувствовала, что нет смысла играть в волейбол, принимать душ, есть, выходить на улицу. Я была так подавлена, что не понимала, что происходит. Позже мне поставили диагноз, и сейчас я лечусь", — цитирует Смаржек Sport.pl.

Фото: instagram.com/mali.smarzek

Напомним, в сборную Украины вызвали волейболиста, который выступал в России после начала войны.

