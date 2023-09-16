Не поддержала Украину. Фигуристку Маргариту Дробязко не пустят на чемпионат Европы в Литве 16 сентября, 14:27 Дробязко з Ванагасом, за ними Навка (Фото:instagram.com/drobiazko_margarita)

Знаменитую спортсменку лишили литовского гражданства из-за выступлений в шоу жены Пескова.



Президент Союза конькобежцев Литвы Витаутас Ясутис заявил, что лучших фигуристов в истории страны, призеров чемпионата мира и Европы Маргариту Дробязко и Повиласа Ванагаса не пустят на домашний чемпионат Европы 2024 года, который состоится в Каунасе.

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«Никто не может отрицать их вклад в историю нашего спорта. Но федерация очень четко выразила свою позицию — никаких двусмысленностей в отношении Украины», — приводит слова Ясутиса Respublika.lt.

Маргарита Дробязко родилась в Москве. В исключительном порядке она получила литовское гражданство 30 лет назад за заслуги перед литовским спортом и популяризацию страны. Дробязко и ее муж Повилас Ванагас выигрывали бронзовые медали чемпионата мира и Европы в танцах на льду.

Год назад Дробязко и Ванагаса лишили государственных наград Литвы за выступление в шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро» в Сочи. Литовские власти утверждают, что Дробязко поддерживает тесные профессиональные и личные связи с Татьяной Навкой, супругой пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина Дмитрия Пескова. Ранее Евросоюз и США ввели санкции против Навки.

Напомним, что известный украинский фигурист погиб под Бахмутом.