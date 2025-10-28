«Горячая мама». Беременная Бех-Романчук поразила фанатов новой фотосессией

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук, которая вскоре впервые станет мамой , снялась в новом образе.

Спортсменка опубликовала в Instagram фото, где она позирует на белом фоне в темном тотал-луке — свободном жакете и широких брюках, демонстрируя обнаженный живот.

«Горячая мама», — подписала фотографии Марина.

«Какой красивый образ», «Вау», «Ого», «Краля», «Очень эротично», «Очаровательная», — написали в комментариях.

Ранее Бех-Романчук получила 4-летнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Перед этим она объявила о прекращении карьеры.

Впоследствии Бех-Романчук объявила о беременности и рассказала о своих проблемах со здоровьем.

Недавно Бех-Романчук на гендер-пати рассекретила пол своего ребенка — супруги ожидают дочь.