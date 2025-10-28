«Горячая мама». Беременная Бех-Романчук поразила фанатов новой фотосессией
Марина Бех-Романчук (Фото: Марина Бех-Романчук/Instagram)
Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук, которая вскоре впервые станет мамой, снялась в новом образе.
Спортсменка опубликовала в Instagram фото, где она позирует на белом фоне в темном тотал-луке — свободном жакете и широких брюках, демонстрируя обнаженный живот.
«Горячая мама», — подписала фотографии Марина.
«Какой красивый образ», «Вау», «Ого», «Краля», «Очень эротично», «Очаровательная», — написали в комментариях.
Ранее Бех-Романчук получила 4-летнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Перед этим она объявила о прекращении карьеры.
Впоследствии Бех-Романчук объявила о беременности и рассказала о своих проблемах со здоровьем.
Недавно Бех-Романчук на гендер-пати рассекретила пол своего ребенка — супруги ожидают дочь.