«Горячая мама». Беременная Бех-Романчук поразила фанатов новой фотосессией

28 октября, 20:36
Марина Бех-Романчук (Фото: Марина Бех-Романчук/Instagram)

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук, которая вскоре впервые станет мамой, снялась в новом образе.

Спортсменка опубликовала в Instagram фото, где она позирует на белом фоне в темном тотал-луке — свободном жакете и широких брюках, демонстрируя обнаженный живот.

«Горячая мама», — подписала фотографии Марина.

«Какой красивый образ», «Вау», «Ого», «Краля», «Очень эротично», «Очаровательная», — написали в комментариях.

Ранее Бех-Романчук получила 4-летнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Перед этим она объявила о прекращении карьеры.

Впоследствии Бех-Романчук объявила о беременности и рассказала о своих проблемах со здоровьем.

Недавно Бех-Романчук на гендер-пати рассекретила пол своего ребенка — супруги ожидают дочь.

