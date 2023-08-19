«Я шоке, это ненормально». Почему украинку Марину Бех-Романчук не пустили в финал чемпионата мира по легкой атлетике 19 августа, 18:05 Бех-Романчук не смогла пройти квалификацию (Фото:REUTERS/Fabrizio Bensch)

В соревнованиях по прыжкам в длину наша спортсменка сделала три заступа. Однако сборная Украины подала протест.



Во время второго прыжка электронная система зафиксировала заступ у Бех-Романчук. Хотя при просмотре повтора, кажется, что заступа не было. Украина подала протест, но Марина не верит, что ее допустят в финал.

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«Все возмущались на трибунах, что там не было заступа. Я тоже сказала судье, подошла и сказала, что я просто в шоке. Это вообще ненормально, неадекватно, но у нас сейчас все опираются на электронику», — цитирует Бех-Романчук Суспільне Спорт.

«Вообще нет никакой поправки на человеческой факторы. Не один раз бывало такое, что у спортсмена была зачетная попытка, но у него забирали результат. Или наоборот, когда там было очевидный заступ, а спортсмена отпускали, потому что электроника сочла, что все окей».

«Это очень противоречивая система, но, к сожалению, мы с ней ничего не сделаем — это новые правила и мы вынуждены с ними мириться. Делай большой запас, или ты в проигрыше, все».

«Протест? Забудьте. Это не пропустят, я это все проходила. не пропустят ни в коем случае», — говорит Бех-Романчук.

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