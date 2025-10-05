Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук вместе с мужем, пловцом Михаилом Романчуком, организовала гендер-пати, на котором узнала пол своего первенца.

Спортсменка опубликовала видео с праздника в своем аккаунте в Instagram.

Марина и Михаил пригласили на гендер-пати друзей и родных, которые сделать свои предположения относительно пола малыша.

Марина призналась, что подозревает мальчика, а Михаил был убежден, что у них родится дочь.

Кульминационный момент праздника состоялся возле водоема. Когда пара стояла на деревянном помосте, в небо поднялся розовый дым — он стал символом того, что супруги ожидают дочь.

«Словами не описать эти эмоции. Мы ждем тебя», — написала Бех-Романчук.

Ранее Бех-Романчук получила 4-летнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Перед этим она объявила о прекращении карьеры.

Впоследствии Бех-Романчук объявила о беременности и рассказала о своих проблемах со здоровьем.