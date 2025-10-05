«Словами не описать эти эмоции». Известная украинская спортсменка на гендер-пати рассекретила пол своего ребенка — трогательное видео
Михаил и Марина ожидают дочь (Фото: Марина Бех-Романчук/Instagram)
Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук вместе с мужем, пловцом Михаилом Романчуком, организовала гендер-пати, на котором узнала пол своего первенца.
Спортсменка опубликовала видео с праздника в своем аккаунте в Instagram.
Марина и Михаил пригласили на гендер-пати друзей и родных, которые сделать свои предположения относительно пола малыша.
Марина призналась, что подозревает мальчика, а Михаил был убежден, что у них родится дочь.
Кульминационный момент праздника состоялся возле водоема. Когда пара стояла на деревянном помосте, в небо поднялся розовый дым — он стал символом того, что супруги ожидают дочь.
«Словами не описать эти эмоции. Мы ждем тебя», — написала Бех-Романчук.
Ранее Бех-Романчук получила 4-летнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Перед этим она объявила о прекращении карьеры.
Впоследствии Бех-Романчук объявила о беременности и рассказала о своих проблемах со здоровьем.