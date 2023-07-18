В изысканном платье. Звездная украинская легкоатлетка показала яркие фото со своего дня рождения
Марина Бех-Романчук (Фото:Марина Бех-Романчук via Instagram)
Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук сегодня, 18 июля, празднует свой 28-й день рождения.
По случаю праздника легкоатлетка опубликовала пост в своем аккаунте в Instagram, добавив яркие фото, на которых она позирует в элегантном платье.
«28», — коротко подписала публикацию спортсменка.
«Люблю», — отреагировал на фото украинский пловец и муж Марины Михаил Романчук.
Ранее Бех-Романчук показала нового домашнего любимца.