Первая медаль для Украины. Бех-Романчук завоевала серебро на ЧМ-2023 по легкой атлетике — видео 25 августа, 22:11 Марина Бех-Романчук (Фото:REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

Марина Бех-Романчук показала отличное выступление на чемпионате мира 2023 по легкой атлетике, который проходит в Будапеште (Венгрия).

Наша спортсменка прошла квалификацию в тройном прыжке, что позволило ей выступить в финале.

Бех-Романчук в своей первой попытке сумела прыгнуть на 15 метров, что сразу отправило ее на первую строчку.

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Украинка до последней попытке шла лидером, однако венесуэлка Юлимар Рохас прыгнула на 15,08 м, что позволило ей выиграть золотую медаль.

Бех-Романчук стала обладательницей серебряной медали, а тройку лучших замкнула представительница Кубы Перес Эрнандес (14,96 м).

Чемпионат мира-2023, Будапешт (Венгрия)

Тройной прыжок, Финал

Женщины

Юлимар Рохас ( Венесуэла) — 15,08 м Марина Бех-Романчук ( Украина) — 15,00 Леянис Перес Эрнандес ( Куба) — 14,96

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Отметим, что Бех-Романчук выиграла первую медаль для Украины на чемпионате мира-2023.

Напомним, капитан сборной Украины из-за перелома пропустит чемпионат мира.

Ранее сообщалось, что украинская спортсменка выиграла титул сильнейшей женщины планеты.