«Знакомьтесь, Виски». Звездная украинская легкоатлетка показала нового домашнего любимца — фото 8 января, 22:04 Бех-Романчук — чемпионка Европы и призер чемпионата мира (Фото:Марина Бех-Романчук via Instagram)

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала своим поклонникам нового домашнего любимца.

Спортсменка опубликовала фото в своем аккаунте в Instagram, где она вместе с мужем Романом и котом породы Мэйн-кун.

«Знакомьтесь, Виски. +1 в нашу семью», — написала Бех-Романчук.

Видео дня

В комментариях под фото Бех-Романчук рассказала, что у нее уже есть кошка, которая живет в Украине.

«Милка в Украине с родителями, ее еще ждет знакомство с этим красавцем. Она у нас с характером и лидерство в доме никому не отдаст», — написала легкоатлетка.



Ранее Марина Бех-Романчук поделилась романтическими кадрами из Парижа.