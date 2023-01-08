«Знакомьтесь, Виски». Звездная украинская легкоатлетка показала нового домашнего любимца — фото
Бех-Романчук — чемпионка Европы и призер чемпионата мира (Фото:Марина Бех-Романчук via Instagram)
Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала своим поклонникам нового домашнего любимца.
Спортсменка опубликовала фото в своем аккаунте в Instagram, где она вместе с мужем Романом и котом породы Мэйн-кун.
«Знакомьтесь, Виски. +1 в нашу семью», — написала Бех-Романчук.
В комментариях под фото Бех-Романчук рассказала, что у нее уже есть кошка, которая живет в Украине.
«Милка в Украине с родителями, ее еще ждет знакомство с этим красавцем. Она у нас с характером и лидерство в доме никому не отдаст», — написала легкоатлетка.
Ранее Марина Бех-Романчук поделилась романтическими кадрами из Парижа.