Бех-Романчук завоевала серебро на чемпионате мира по легкой атлетике

20 марта, 15:41
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Марина Бех-Романчук (Фото:REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

Марина Бех-Романчук (Фото:REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук завоевала серебряную медаль в тройном прыжке на чемпионате мира, который проходит в Белграде.

Бех-Романчук, которая известна выступлениями в прыжках в длину, впервые на международных соревнованиях попробовала свои силы в тройном прыжке и сразу стала серебряным призером, показав результат 14,74 м, сообщает НОК Украины.

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Золото завоевала представительница Венесуэлы, которая прыгнула на 15.74 м и побила мировой рекорд, который держался 18 лет. Бронзу выиграла легкоатлетка из Ямайки Кимберли Уильямс (14.62 м).

Накануне на чемпионате мира по легкой атлетике в Белграде украинка Ярослава Магучих завоевала золотую медаль в прыжках в высоту.

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Теги:   Чемпионат мира Легкая атлетика Белград Марина Бех-Романчук

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