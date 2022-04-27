В Мариуполе от ракетных обстрелов погиб украинский ватерполист

27 апреля, 14:31
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Олегу Голодникову было 42 года (Фото:Федерация водного поло Украины via Facebook)

Олегу Голодникову было 42 года (Фото:Федерация водного поло Украины via Facebook)

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В Мариуполе от ракетных обстрелов российскими войсками погиб украинский ватерполист Олег Голодников.

Об этом сообщает Федерация водного поло Украины в Facebook.

Голодников погиб еще 22 марта после того, как вражеский снаряд попал в его дом.

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42-летний спортсмен долгое время выступал на профессиональном уровне, а последним клубом в Суперлиге Украины, за который он играл, был ВК Мариуполь.

Видео дня
https://www.facebook.com/waterpoloukraine/posts/166759252414383

Ранее в Мариуполе погиб экс-капитан национальной сборной Украины по водному поло Евгений Обединский.

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Также сообщалось, что в бою за Мариуполь погиб украинский чемпион мира по кикбоксингу Максим Кагал.

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Теги:   Мариуполь Война в Украине

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