В Мариуполе от ракетных обстрелов погиб украинский ватерполист
Олегу Голодникову было 42 года (Фото:Федерация водного поло Украины via Facebook)
В Мариуполе от ракетных обстрелов российскими войсками погиб украинский ватерполист Олег Голодников.
Об этом сообщает Федерация водного поло Украины в Facebook.
Голодников погиб еще 22 марта после того, как вражеский снаряд попал в его дом.
42-летний спортсмен долгое время выступал на профессиональном уровне, а последним клубом в Суперлиге Украины, за который он играл, был ВК Мариуполь.
Ранее в Мариуполе погиб экс-капитан национальной сборной Украины по водному поло Евгений Обединский.
Также сообщалось, что в бою за Мариуполь погиб украинский чемпион мира по кикбоксингу Максим Кагал.
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