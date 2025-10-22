Российская соперница Магучих прошла гендерное тестирование

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене сдала гендерный тест по линии Всемирной федерации легкой атлетики (World Athletics).

Российская спортсменка подчинилась новым правилам проведения соревнований. Об этом сообщает пропагандистское информационное агентство ТАСС.

В июле World Athletics представила новые правила допуска спортсменок к участию в соревнованиях.

Согласно новым требованиям, каждая легкоатлетка должна пройти генетический скрининг SRY, который подтверждает отсутствие Y-хромосомы, характерной для мужского организма.

Новые правила вступили в силу 1 сентября 2025 года. Спортсменкам нужно один раз в жизни пройти проверку.

Отметим, что в мае текущего года Ласицкене приостановила карьеру, объяснив этот шаг отсутствием мотивации.

Ранее сообщалось, что российские лыжники не смогут выступить на этапе Кубка мира.