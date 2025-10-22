Российская соперница Магучих прошла гендерное тестирование

22 октября, 12:00
Поделиться:
Мария Ласицкене прошла гендерное тестирование (Фото: instagram.com/lasitskene.maria)

Мария Ласицкене прошла гендерное тестирование (Фото: instagram.com/lasitskene.maria)

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене сдала гендерный тест по линии Всемирной федерации легкой атлетики (World Athletics).

Читайте также:
«Если бы отдали Крым, Путин бы отступил»: украинская чемпионка рассказала о цинизме иностранных спортсменов

Российская спортсменка подчинилась новым правилам проведения соревнований. Об этом сообщает пропагандистское информационное агентство ТАСС.

В июле World Athletics представила новые правила допуска спортсменок к участию в соревнованиях.

Реклама

Согласно новым требованиям, каждая легкоатлетка должна пройти генетический скрининг SRY, который подтверждает отсутствие Y-хромосомы, характерной для мужского организма.

Новые правила вступили в силу 1 сентября 2025 года. Спортсменкам нужно один раз в жизни пройти проверку.

Читайте также:
«Пока есть время и возможности»: Магучих рассказала, где побывала после чемпионата мира-2025 — милые фото

Отметим, что в мае текущего года Ласицкене приостановила карьеру, объяснив этот шаг отсутствием мотивации.

Ранее сообщалось, что российские лыжники не смогут выступить на этапе Кубка мира.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Легкая атлетика

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies