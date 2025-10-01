«На пьедестале думала о брате»: украинка рассказала, почему грустила после успеха на чемпионате мира по борьбе

На мировом первенстве по борьбе Мария Винник завоевала серебряную медаль в весовой категории до 59 кг. Это была дебютная награда для Украины на турнире в Хорватии и первая в карьере 23-летней украинки на уровне взрослого ЧМ.

Читайте также: На войне против России погиб кандидат в мастера спорта Украины по шахматам

Впрочем, на пьедестале спортсменка была расстроена не только из-за того, что в финале уступила японке Сакуре Ониши. За две недели до начала турнира в Загребе ее родной брат Тарас погиб на войне против российских оккупантов. Именно ему Мария посвятила серебряную медаль ЧМ-2025.

Реклама

Фото: Скриншот с видео

«Честно говоря, все смешалось. Чувствовала очень сильное эмоциональное и физическое истощение. Когда перед ЧМ мы узнали, что Тарас погиб, сразу поехали в Черновцы, несколько дней не спали, не ели, переживали большой стресс. Конечно, на пьедестале думала о брате. До сих пор не приходит понимание, что его нет. Кажется, что он просто на востоке Украины и должен приехать. А также было немного обидно, что не использовала свой шанс на золото.



Тарасик был всегда радостным. Он нес какое-то такое счастье вокруг. Даже когда он грустил, то держал это при себе. В его компании всегда было весело, он нес позитив. Он всегда очень гордился мной и сестрой. Очень помогал бабушке, дедушке. Для них это также огромная потеря.

Братья наши раньше немного занимались борьбой. Можно сказать, что именно благодаря Тарасу мы начали заниматься этим видом спорта. Потому что смотрели, как он тренируется и также очень хотели. Тарас всегда говорил нам с сестрой: Я вас обожаю, вы лучшие у меня, у вас все получится. Гордился нами, а после поражений всегда поддерживал. Для него семья была главным приоритетом", — рассказала Винник в интервью для Спорт 24.

Читайте также: Белинская принесла Украине первое золото чемпионата мира по борьбе

Кстати, на чемпионате мира также соревновалась сестра Марии — Соломия. В 1/16 финала она проиграла бронзовому призеру Олимпиады-2024 Хун Кэсинь. В конце концов, в Хорватии китаянка стала вице-чемпионкой ЧМ-2025 в весовой категории до 57 килограммов.

Ранее мы писали, что предателя из Крыма депортировали из Хорватии — он приехал на чемпионат мира по борьбе.