На глазах у семьи. Ветерана НБА задержали в аэропорту Флориды по подозрению в мошенничестве

Бывший форвард ряда клубов НБА Маркус Моррис-старший был арестован в воскресенье, 27 июля, в Бровард Каунти, штат Флорида.

Об этом сообщает New York Post.

Баскетболиста обвиняют в совершении финансового мошенничества — выписке чека без достаточных средств на счету.

Арест был осуществлен в аэропорту на глазах у его семьи. Сейчас Моррис находится под стражей без возможности внесения залога.

Реклама

Брат баскетболиста Маркифф опубликовал пост в соцсети X, в котором заявил, что ситуация значительно преувеличена.

«Формулировка просто сумасшедшая. Черт возьми, за такие деньги они унизят тебя в аэропорту вместе с семьей. Они заставили всех думать, что брат занимался какими-то мошенническими делами. Они могли бы просто прийти домой за всем этим. Когда вы услышите настоящую историю — все станет ясно», — написал Маркифф.

Маркус Моррис-старший отыграл 13 сезонов в НБА с 2011 по 2024 год, защищая цвета Хьюстона, Финикса, Детройта, Бостона, Нью-Йорка, Клипперс, Филадельфии и Кливленда.

В прошлом сезоне Моррис ненадолго вернулся в состав Никс, подписав контракт для участия в тренировочном лагере, но менее чем через две недели его отчислили.

Ранее сообщалось, что бывшего баскетболиста Лейкерс Бена Маклемора признали виновным в изнасиловании.