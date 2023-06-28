«Он практиковался в джиу-джитсу». Экс-чемпион UFC спрогнозировал победителя боя Маск — Цукерберг 28 июня, 18:17 Сехудо считает фаворитом Маска (справа) (Фото:Sky News)

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо сделал прогноз на вероятный бой между основателем SpaceX Илоном Маском и основателем Meta Марком Цукербергом.

Об этом боксер рассказал на своем YouTube-канал Henry Cejudo.

Сехудо выразил уверенность, что бой между Маском и Цукербергом точно состоится, поскольку он принесет много денег, однако усомнился, смогут ли соперники должным образом подготовиться к поединку из-за своей занятости.

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«Есть ли у них время на тренировки и соревнования? Когда ты бизнесмен такого уровня, тебе постоянно кто-то звонит. Что касается боя, то если у кого-то и есть преимущество, то это у Илона Маска, потому что он намного тяжелее и немного практиковался в джиу-джитсу. Он немного старше, более сообразительный и немного лучше разбирается в стратегии», — сказал Сехудо.

Ранее сообщалось, что Маск вызвал Цукерберга на бой после того, как стало известно, что Meta готовит конкурента социальной сети Twitter.

Мать Маска Мэй Маск запретила ему драться в клетке с Цукербергом, однако он к ней не прислушался и начал подготовку к бою.

Президент UFC Дан Уайт заявлял, что готов устроить бой между миллиардерами.

