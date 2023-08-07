«Может понадобиться операция». Маск отреагировал на предложение Цукерберга провести бой 26 августа 7 августа, 12:11 Илон Маск пока не готов провести бой 26 августа (Фото:REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Основатель SpaceX и владелец Twitter Илон Маск ответил разработчику социальной сети Facebook и основателю компании Meta Марку Цукербергу на предложение провести бой 26 августа.

В своем аккаунте в Twitetr Маск заявил, что пока неизвестно, сможет ли он выйти в ринг против Цукерберга в предложенный день, поскольку имеет проблемы со здоровьем.

«Точная дата еще уточняется. Завтра я сделаю МРТ шеи и верхней части спины. Может потребоваться хирургическое вмешательство, прежде чем состоится бой. На этой неделе все узнаем», — написал Маск.

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Ранее Маск вызвал Цукерберга на бой после того, как стало известно, что Meta готовит конкурента социальной сети Twitter.

Мама Маска Мэй Маск запретила ему драться в клетке с Цукербергом, однако он к ней не прислушался и начал подготовку к бою.

Недавно Маск провел тренировку с экс-чемпионом UFC Жорж Сен-Пьером, а Цукерберг — с чемпионами UFC Исраилем Адесанья и Александром Волкановским.

Президент UFC Дэйна Уайт заявлял, что бой Маск — Цукерберг может принести миллиард долларов прибыли.