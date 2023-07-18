Из-за селфи столкнулись 20 велогонщиков. Болельщик спровоцировал массовый завал на Тур де Франс — видео 18 июля, 13:21 Последствия падения (Фото:REUTERS/Benoit Tessier)

Зритель решил сделать фотографию со спортсменами, но слишком далеко зашел на трассу, что и спровоцировало массовое падение велогонщиков.

Во время 15-го этапа многодневки Тур де Франс случился массовый завал гонщиков. Друг с другом столкнулись около 20 велогонщиков. Авария была спровоцирована одним из болельщиков, стоявших рядом с трассой. Ранее мы писали, что после падения на спуске погиб известный велогонщик.

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Зритель далеко отставил руку со смартфоном, чтобы сделать селфи, и в результате за его руку зацепился американский велогонщик Сепп Кусс, с которого и начался завал.

К счастью, в завале никто из велогонщиков сильно не пострадал, все вернулись на трассу и завершили 179 км этапа от горнолыжного курорта Ле Же до городка Сен-Жерве-Монблан.

Напомним, что в Кропивницком погиб чемпион Украины по велоспорту.