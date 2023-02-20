Команда Леброна Джеймса проиграла в Матче всех звезд НБА — видео

20 февраля, 09:49
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Леброн набрал 13 очков (Фото:Kyle Terada-USA TODAY Sports)

Леброн набрал 13 очков (Фото:Kyle Terada-USA TODAY Sports)

В Солт-Лейк-Сити (США) состоялся матч всех звезд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

В поединке встретились команда лидера Милвоки Бакс Янниса Адетокумбо против команды звезды Лос-Анджелес Лейкерс Леброна Джеймса.

Победу со счетом 175:184 одержала команда Янниса.

Видео дня

Самым ценным и результативным игроком матча стал Джейсон Тейтум (Бостон) из команды Янниса, набравший 55 очков, что стало рекордом для Матчей всех звезд.

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Команда Леброна Джеймса — Команда Янниса Адетокумбо 175:184 ( 46:46, 46:53, 49:59, 34:26)

Команда Леброна: Ирвинг (32+15 передач), Эмбиид (32+7 подборов), Джеймс (13), Дончич (4), Йокич (4+6 передач) — старт; Браун (35+14 подборов), Халибертон (18), Эдвардс (12), Рэндл (11), Джордж (8), Джарен Джексон (6), Фокс (0)

Команда Янниса: Тейтум (55+10 подборов + 6 передач), Митчелл (40+10 передач), Маркканен (13+7 подборов), Морэнт (6), Я. Адетокумбо (2) — старт; Лиллард (26), Сиакам (12+7 подборов), Гилджес-Александер (9+7 передач), Дерозан (8), Сабонис (6), Адебайо (4), Холидэй (3)

https://www.youtube.com/watch?v=YT2PqOXXIU4&t=36s&ab_channel=HooperHighlights

Ранее сообщалось, что Леброн Джеймс стал самым результативным игроком НБА в истории, избив " вечный" рекорд.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Баскетбол НБА Леброн Джеймс

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