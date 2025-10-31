«Не понимаю этого»: Майкл Джордан раскритиковал новые правила НБА

Легендарный баскетболист Майкл Джордан критически высказался о том, что в нынешней НБА топ-игрокам часто предоставляют отдых и мало кто проводит по 82 матча регулярного сезона.

Из-за роста количества пропущенных матчей среди звездных игроков Национальная баскетбольная ассоциация была вынуждена ввести новые правила. Теперь игроки должны провести минимальное количество матчей в регулярном сезоне, чтобы сохранить право претендовать на индивидуальные награды, в частности звание MVP или попадание в символические сборные.

Бывший баскетболист Майкл Джордан считает, что тенденция к «бережливому режиму» вредит самому образу НБА.

«Не понимаю, зачем делают этот менеджмент нагрузки на игроков. В мое время такого не было. Я никогда не хотел пропустить матч и отдохнуть. Фаны приходят посмотреть на мою игру, и я хотел всех впечатлить и быть топовым игроком.

Одно дело, если ты не можешь выйти на игру, а совсем другое, если хочешь просто поберечь себя и отдохнуть", — цитирует Майкла Daily Mail.

Отметим, что Джордан — пятикратный MVP НБА и шестикратный чемпион в составе Чикаго Буллз. Последний раз он выходил на паркет в 2003 году — после двух сезонов в составе Вашингтона.

