«Не касался мяча уже много лет»: Майкл Джордан удивил комментатора НБА своим заявлением — видео
Комментатор НБА Майкл Тирико пообщался с Майклом Джорданом (Фото: Скриншот из видео NBC)
Один из величайших баскетболистов в истории Майкл Джордан дал интервью главному комментатору НБА Майку Тирику.
Легенда Чикаго Буллз удивил журналиста, заявив, что уже много лет не брал в руки баскетбольный мяч.
Последний раз Майкл бросал в корзину, когда познакомился с владельцем дома, который арендовал. Во время встречи с его внуками хозяин жилья попросил Джордана сделать один штрафной бросок на домашней площадке.
«Когда я стал на линию для штрафного, это был самый волнующий момент для меня за много лет. Эти дети слышали от родителей истории о том, что я делал 30 лет назад. Их ожидания были как 30 лет назад, а я не касался мяча уже много лет», — признался Джордан.
Кстати, в ночь на 22 октября стартовал новый регулярный сезон НБА. На канале NBC в течение всей кампании будет выходить сериал под названием «MJ: Insights to Excellence», в котором Майкл будет делиться мыслями и видением о современном баскетболе.
Первый эпизод вышел во время большого перерыва матча Оклахома — Хьюстон (125:124 2ОТ).
Отметим, что Джордан — пятикратный MVP НБА и шестикратный чемпион в составе Чикаго Буллз. Последний раз он выходил на паркет в 2003 году — после двух сезонов в составе Вашингтона.
Ранее мы писали, что украинец стал одним из самых результативных игроков команды в матче перед стартом сезона в НБА.