Легенда Чикаго Буллз удивил журналиста, заявив, что уже много лет не брал в руки баскетбольный мяч.

Последний раз Майкл бросал в корзину, когда познакомился с владельцем дома, который арендовал. Во время встречи с его внуками хозяин жилья попросил Джордана сделать один штрафной бросок на домашней площадке.

«Когда я стал на линию для штрафного, это был самый волнующий момент для меня за много лет. Эти дети слышали от родителей истории о том, что я делал 30 лет назад. Их ожидания были как 30 лет назад, а я не касался мяча уже много лет», — признался Джордан.

Michael Jordan on #NBAonNBC says he was at the Ryder Cup and he was asked by a child to shoot a free throw, even though he hasn't picked up a ball in years



Mike Tirico: "I hope you swished it."



Jordan: "Absolutely." pic.twitter.com/3copcHiUVM — philip lewis (@Phil_Lewis_) October 22, 2025

Кстати, в ночь на 22 октября стартовал новый регулярный сезон НБА. На канале NBC в течение всей кампании будет выходить сериал под названием «MJ: Insights to Excellence», в котором Майкл будет делиться мыслями и видением о современном баскетболе.

Первый эпизод вышел во время большого перерыва матча Оклахома — Хьюстон (125:124 2ОТ).

Отметим, что Джордан — пятикратный MVP НБА и шестикратный чемпион в составе Чикаго Буллз. Последний раз он выходил на паркет в 2003 году — после двух сезонов в составе Вашингтона.

