Невероятно медленно: Бельгийская толкательница ядра пробежала 100 метров с барьерами — видео 26 июня, 12:06 Джолиен Бумкво (Фото:REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

Бельгийка Джолиен Бумкво, которая специализируется на метании молота и ядра, спасла свою команду от дисквалификации на Европейских играх-2023.

Чемпионка Бельгии по толканию ядра и метанию молота Джолиен Бумкво показала свою отвагу и солидарность, приняв участие в беге на 100 метров с барьерами, чтобы спасти свою команду от дисквалификации.

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Бельгийка Анна Загр, которая специализируется в беге, до старта получила травму и была вынуждена отказаться от участия.

Бумкво согласилась принять участие, ведь, если бы команда не была представлена, то была бы дисквалифицирована.

Спортсменка преодолела дистанцию уверенно, не свалив ни одного барьера, за 32,81 секунды, что на 19 секунд позже испанской спринтерши Терезы Эррандонеа, которая выиграла забег с результатом 13,22.

После забега Бумкво аплодировали зрители и поздравляли ее соперницы. Девушка заработала два балла для команды, а также признание, ведь про ее отвагу узнал весь мир.

Отметим, на нашем сайте доступен медальный зачет соревнования.