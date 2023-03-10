Международная федерация фехтования решила вернуть на соревнования Россию и Беларусь 10 марта, 22:09 Штаб-квартира МОК в Лозанне, Швейцария (Фото:REUTERS/Denis Balibouse)

Международная федерация фехтования (FIE) в пятницу, 10 марта, поддержала возвращение спортсменов из страны-агрессора России и ее пособника Беларуси на международные соревнования организации. Об этом сообщает Inside The Games.

Решение приняли на внеочередном конгрессе, который проходил онлайн (85 голосов за, 51 против, трое воздержались). Оно вступит в силу со второй половины апреля 2023 года, перед чемпионатом мира по фехтованию, который пройдет в июле в Милане. Это означает, что российские и беларусские спортсмены смогут участвовать в квалификации на Олимпийские игры-2024 — при условии «нейтральности и индивидуального допуска». Как пишет Inside The Games, Украина дважды пыталась заблокировать голосование.



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Спортсменам из России и Беларуси было запрещено участвовать в мероприятиях FIE с марта 2022 года на основании рекомендаций Международного олимпийского комитета. Исполнительный директор Федерации фехтования США Фил Эндрюс, который выступал категорически против возвращения стран-агрессоров на соревнования, отметил, что всего чуть более 100 дней назад FIE поддержала продление запрета, а российское вторжение в Украину до сих пор продолжается.

Новоизбранный президент Национальной федерации фехтования Украины Михаил Ильяшев в комментарии Суспільне Спорт сказал, что Украина глубоко шокирована и возмущена решением.

«Мы немедленно созываем заседание Президиума [федерации фехтования Украины] для принятия решения о нашей реакции на действия FIE и их возможного обжалования. На выходных будем консультироваться с членами федерации, спортсменами, тренерами, НОК [Национальным олимпийским комитетом], Министерством молодежи и спорта», — заявил он.

Ранее правительства более чем 30 государств выступили против допуска российских и беларусских спортсменов к Олимпийским играм, пока не будет определено понятие их нейтрального статуса.

МОК разрешил российским и беларусским спортсменам участие в соревнованиях в качестве «нейтральных атлетов», которые никак не будут представлять свое государство или какую-либо другую организацию в своей стране.

Министр молодежи и спорта Украины, президент Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт не исключил, что Украина будет бойкотировать Олимпиаду, если к ней допустят российских и беларусских спортсменов.