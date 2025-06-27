Кохан с лучшим результатом в карьере победил в метании молота на командном Евро-2025 — видео

27 июня, 21:23
Михаил Кохан установил личный рекорд (Фото: instagram.com/worldathletics)

Михаил Кохан установил личный рекорд (Фото: instagram.com/worldathletics)

Бронзовый призер Олимпиады-2024 Михаил Кохан одержал победу в метании молота на командном чемпионате Европы-2025 по легкой атлетике.

Украинский спортсмен в своей четвертой попытке показал результат — 81,66 м, которого хватило, чтобы выиграть соревнование.

Для 24-летнего легкоатлета это лучший результат в карьере. До этого рекорд был — 81,14 метра.

Командный чемпионат Европы по легкой атлетике
Метание молота
Мужчины

  1. Михаил Кохан (Украина) — 81,66
  2. Мерлин Гуммель (Германия) — 81,27
  3. Бенсе Галаш (Венгрия) — 80,63
Отметим, что показатель Кохана 81,66 метра стал лучшим результатом Украины за последние 21 год в этой дисциплине.

Ранее сообщалось, что Кохан завоевал золото в метании молота на этапе Континентального тура.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Михаил Кохан Легкая атлетика

