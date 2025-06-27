Кохан с лучшим результатом в карьере победил в метании молота на командном Евро-2025 — видео
Михаил Кохан установил личный рекорд (Фото: instagram.com/worldathletics)
Бронзовый призер Олимпиады-2024 Михаил Кохан одержал победу в метании молота на командном чемпионате Европы-2025 по легкой атлетике.
Украинский спортсмен в своей четвертой попытке показал результат — 81,66 м, которого хватило, чтобы выиграть соревнование.
Для 24-летнего легкоатлета это лучший результат в карьере. До этого рекорд был — 81,14 метра.
Командный чемпионат Европы по легкой атлетике
Метание молота
Мужчины
- Михаил Кохан (Украина) — 81,66
- Мерлин Гуммель (Германия) — 81,27
- Бенсе Галаш (Венгрия) — 80,63
Отметим, что показатель Кохана 81,66 метра стал лучшим результатом Украины за последние 21 год в этой дисциплине.
Ранее сообщалось, что Кохан завоевал золото в метании молота на этапе Континентального тура.