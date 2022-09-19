Звезда украинского баскетбола стал игроком легендарной команды НБА 19 сентября, 15:40 В НБА Михайлюк поиграл за четыре клуба (Фото:Фото: Лос-Анджелес Лейкерс)

Звезда украинского баскетбола Святослав Михайлюк стал игроком Нью-Йорк Никс.



О подписании 25-летнего форварда клуб НБА объявил в Twitter. «Добро пожаловать в Нью-Йорк, Свят», — говорится в заявлении пресс-службы Никс. Контракт стороны подписали на один год.

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Михайлюк — уроженец Черкасс. В Украине он выступал за клуб из родного города Черкасские Мавпы.

В НБА Святослав поиграл за Лос-Анджелес Лейкерс, Детройт Пистонс, Оклахома-Сити Тандер и Торонто Рэпторс. Из последнего клуба украинца отчислили в конце августа текущего года.

Нью Йорк Никс — двукратный чемпион НБА. В 2015 году команда считалась самой дорогостоящей в чемпионате.

На завершившемся накануне чемпионате Европы Михайлюк помог сборной Украины дойти до 1/8 финала, где она уступила национальной команде Польши. Победу на турнире одержали испанцы.

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