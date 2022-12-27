«Расскажите правду о Михаэле». Фанаты атаковали Instagram сына Шумахера из-за семейного фото на Рождество без отца 27 декабря, 17:42 Мик Шумахер с сестрой и мамой (Фото:Мик Шумахер via Instagram)

Фанаты атаковали Instagram сына легенды Формулы-1 Михаэля Шумахера Мика из-за семейного фото на Рождество без отца.



В соцсети 23-летний гонщик поделился снимком, на котором он сидел на диване с сестрой Джиной-Марией и мамой Коринной. Михаэля в кадре не было.

В комментарии к своему посту Мик поздравил всех с Рождеством Христовым. В ответ одна часть пользователей соцсети поздравила с праздником и Шумахера-младшего, а другие писали критические замечания и задавали вопросы об отце.

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Вот что писали фанаты:

«Прекрасная фотография. Но я не знаю, почему она заставляет меня нервничать. Как будто скоро будут плохие новости»

«Где Михаэль? Это неправильно, что его нет на фото»

«Это так ужасно для меня! Майкл как будто умер после аварии»

«Так грустно, что мы больше не сможем увидеть Михаэля»

«Хотелось бы, чтобы Михаэль тоже был на фото»

«Все были бы счастливы увидеть Михаэля на этой фотографии»

«Просто расскажите всем правду о Михаэле»



«Кого-то здесь не хватает»

Ранее бывший босс Ferrari Жан Тодт рассказал о состоянии здоровья Шумахера.