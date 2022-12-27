«Расскажите правду о Михаэле». Фанаты атаковали Instagram сына Шумахера из-за семейного фото на Рождество без отца

27 декабря, 17:42
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Мик Шумахер с сестрой и мамой (Фото:Мик Шумахер via Instagram)

Мик Шумахер с сестрой и мамой (Фото:Мик Шумахер via Instagram)

Фанаты атаковали Instagram сына легенды Формулы-1 Михаэля Шумахера Мика из-за семейного фото на Рождество без отца.

В соцсети 23-летний гонщик поделился снимком, на котором он сидел на диване с сестрой Джиной-Марией и мамой Коринной. Михаэля в кадре не было.

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В комментарии к своему посту Мик поздравил всех с Рождеством Христовым. В ответ одна часть пользователей соцсети поздравила с праздником и Шумахера-младшего, а другие писали критические замечания и задавали вопросы об отце.

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Вот что писали фанаты:

  • «Прекрасная фотография. Но я не знаю, почему она заставляет меня нервничать. Как будто скоро будут плохие новости»
  • «Где Михаэль? Это неправильно, что его нет на фото»
  • «Это так ужасно для меня! Майкл как будто умер после аварии»
  • «Так грустно, что мы больше не сможем увидеть Михаэля»
  • «Хотелось бы, чтобы Михаэль тоже был на фото»
  • «Все были бы счастливы увидеть Михаэля на этой фотографии»
  • «Просто расскажите всем правду о Михаэле»
  • «Кого-то здесь не хватает»

Ранее бывший босс Ferrari Жан Тодт рассказал о состоянии здоровья Шумахера.

Редактор: Евгений Нещерет

Теги:   Михаэль Шумахер Формула-1 Рождество Автогонки Автоспорт Фото

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