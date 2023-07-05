С благословением Епифания. Сборную Украины по прыжкам в воду торжественно проводили на чемпионат мира 5 июля, 15:32 Епифаний со сборной Украины по прыжкам в воду (Фото:Ukrainian Diving Federation)

Наша команда завоевала пять наград на Европейских играх, а в августе будет бороться за олимпийские лицензии на мировом первенстве.



С корабля на бал и снова на корабль. Так можно коротко рассказать о планах на лето украинских прыгунов в воду.

Лишь завершились Европейские игры в Польше, как снова пора собирать чемоданы — в Японию на чемпионат мира.

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«Тяжелее физически или психологически восстановиться за столь короткий период?», — интересуюсь у двукратного чемпиона Европейских игр Данила Коновалова.

«Психилогически не сложно. А вот физически… После приезда с Европейских игр у нас всего был один день выходной. А дальше снова тренировки. И очень сложно, тело все ломит, болит», — признается Данило.

По словам Коновалова, он был уверен, что завоюет одну медаль на Европейских играх, а вот вторая стала приятным бонусом.

Данило Коновалов / Фото: Л. Луканюк

Теперь цель — олимпийская лицензия. Ее можно получить на чемпионате мира за попадание в топ-12.

Но ведь может так случиться, что МОК таки продавит свое желание видеть на Олимпиаде-2024 сборную России. Как соревноваться в одном бассейне с агрессором?

«Никак! У нас было собрание всей команды и мы решили: на любых соревнования, где участвуют россияне, не будет сборной Украины», — категоричен президент Федерации прыжков в воду Игорь Лысов.

Не будет ли обидно, если нашей команде придется пропустить Игры имея столь весомые достижения на международной арене?

«Будет обидно. Но посмотрите, есть крупнейшие мировые компании, которые покинули рынок России. Они не украинцы. Но они поддержали Украину, теряя при этом миллиарды долларов. Они понимают, что так строится безопасный, демократический мир. И так отставивают свои принципы. Мы также внесем свою лепту. Будет жаль не поехать на Олимпиаду, но если надо — мы это сделаем», — убеждает Лысов.

Кстати, благословить сборную Украины перед чемпионатом мира пришел предстоятель ПЦУ Митрополит Епифаний. «Вы наша мягкая сила, которая на международной арене показывает насколько несокрушимая украинская нация. Желаю вам завоевать как можно больше золотых медалей», — обратился Епифаний к спортсменам.

Епифаний на встрече со спортсменами / Фото: Ukrainian Diving Federation