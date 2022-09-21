«Поздравляю с частичной могилизацией». Украинский чемпион НБА отреагировал на мобилизацию в России

21 сентября, 10:43
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Станислав Медведенко становился чемпионом НБА в 2001 и 2003 годах (Фото:Станислав Медведенко via Instagram)

Станислав Медведенко становился чемпионом НБА в 2001 и 2003 годах (Фото:Станислав Медведенко via Instagram)

Двухкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Станислав Медведенко отреагировал на введение в России частичной мобилизации.

Свое мнение по поводу решения российского диктатора Путина Медведенко опубликовал в Facebook.

«Поздравляю всех россиян с частичной могилизацией! Грузины, закрывайте границу», — написал Медведенко.

Видео дня

https://www.facebook.com/slava.medvedenko/posts/pfbid02FnyMg1BH7RAwtpzofcqrCM79iG8E5ZbQeVm4Py9shRqbUg2SC9D42qaBiAFZEkkzl&show_text=true&width=500

Медведенко становился чемпионом НБА в составе Лос-Анджелес Лейкерс в 2001 и 2003 годах.

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Украинец также выступал за Атланту Гокс, а всего провел в НБА семь сезонов и сыграл 263 игры.

Ранее сообщалось, что Медведенко продал свои перстни чемпиона НБА за более чем 250 тысяч долларов для помощи пострадавшим от войны детям.

Редактор: Олег Телюк

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Теги:   Баскетбол Мобилизация Война в Украине

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