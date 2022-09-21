«Поздравляю с частичной могилизацией». Украинский чемпион НБА отреагировал на мобилизацию в России 21 сентября, 10:43 Станислав Медведенко становился чемпионом НБА в 2001 и 2003 годах (Фото:Станислав Медведенко via Instagram)

Двухкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Станислав Медведенко отреагировал на введение в России частичной мобилизации.

Свое мнение по поводу решения российского диктатора Путина Медведенко опубликовал в Facebook.

«Поздравляю всех россиян с частичной могилизацией! Грузины, закрывайте границу», — написал Медведенко.

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Медведенко становился чемпионом НБА в составе Лос-Анджелес Лейкерс в 2001 и 2003 годах.

Украинец также выступал за Атланту Гокс, а всего провел в НБА семь сезонов и сыграл 263 игры.

Ранее сообщалось, что Медведенко продал свои перстни чемпиона НБА за более чем 250 тысяч долларов для помощи пострадавшим от войны детям.

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