«Поздравляю с частичной могилизацией». Украинский чемпион НБА отреагировал на мобилизацию в России
Станислав Медведенко становился чемпионом НБА в 2001 и 2003 годах (Фото:Станислав Медведенко via Instagram)
Двухкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Станислав Медведенко отреагировал на введение в России частичной мобилизации.
Свое мнение по поводу решения российского диктатора Путина Медведенко опубликовал в Facebook.
«Поздравляю всех россиян с частичной могилизацией! Грузины, закрывайте границу», — написал Медведенко.
Медведенко становился чемпионом НБА в составе Лос-Анджелес Лейкерс в 2001 и 2003 годах.
Украинец также выступал за Атланту Гокс, а всего провел в НБА семь сезонов и сыграл 263 игры.
Ранее сообщалось, что Медведенко продал свои перстни чемпиона НБА за более чем 250 тысяч долларов для помощи пострадавшим от войны детям.
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