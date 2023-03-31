«Наше дипломатическое поражение». Беленюк прокомментировал решение МОК о допуске спортсменов из России и Беларуси 31 марта, 14:16 Жан Беленюк (Фото:НОК Украины)

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе и народный депутат от партии Слуга народа Жан Беленюк отреагировал на решение международного Олимпийского комитета (МОК) рекомендовать вернуть россиян и белорусов к соревнованиям под нейтральным статусом.

По мнению Беленюка, решение МОК — это дипломатическое поражение Украины, сообщает Суспильне Спорт.

«По-моему, это наше большое дипломатическое поражение, потому что под нейтральным флагом они выступали и на прошлых Олимпийских играх. Даже легкоатлеты на позапрошлых Олимпийских играх соперничали под нейтральным флагом.

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То есть это вообще замыливанием глаз называется: определенные санкции якобы, но никто не знает, каким образом они будут отслеживаться и кого действительно будут наказывать. Это все для того, чтобы снизить уровень осуждения от людей за подобные рекомендации. Ведь теперь есть номинальные ограничения для представителей России и Беларуси", — сказал Беленюк.

Беленюк считает, что решение МОК подтолкнет международные федерации голосовать за допуск спортсменов из России и Беларуси к соревнованиям.

«Уверен, что сейчас будут лавинообразные исполкомы разных международных федераций, где будут голосовать за включение представителей стран-агрессорок в международный спорт», — добавил Беленюк.

Ранее футболист Роман Зозуля на фоне решения МОК раскритиковал Национальный олимпийский комитет Украины и министра молодежи и спорта Вадима Гутцайта за бездействие.

