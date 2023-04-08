Добьются любой ценой. Польский чемпион объяснил, почему МОК стал на сторону России 8 апреля, 12:11 Заседание исполкома МОК (Фото:REUTERS/Denis Balibouse)

Четырехкратный чемпион мира в прыжках с трамплина, президент Польской ассоциации лыжного спорта Адам Малыш гневно отреагировал на рекомендации Международного олимпийского комитета.



МОК намерен допустить к соревнованиям спортсменов из России и Беларуси.



«Под нейтральным флагом или нет, они все равно русские и белорусы. Они делают из нас посмешище. Я не могу представить, что спортсмены из этих стран приедут в Польшу. МОК должен подумать об этом, исходя из соображений безопасности зрителей. Я знаю, что некоторые российские и белорусские спортсмены далеки от политики и от Путина, но осуждать конфликт на Украине публично они не станут», — говорит Адам.

Видео дня

«В МОК хотят любой ценой добиться, чтобы россияне соревновались в международных турнирах. Им нужны деньги от спонсоров из России. Не понимаю, почему МОК проигнорировал выступление многих стран против возвращения россиян на Олимпиаду», — приводит слова Малыша Sportowe Fakty.

Ранее Международная федерация конного спорта отказалась допускать к соревнованиям спортсменов из России.

