«Уступки агрессору». Зеленский обратился в международные спортивные федерации из-за возможного возвращения россиян на соревнования 29 января, 01:22 Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official/)

Президент Украины Владимир Зеленский обратился с письмом к президентам ведущих международных спортивных федераций по поводу возможного возвращения россиян и белорусов в соревнования.

Об этом идет речь на сайте Офиса президента.



"Сегодня я продолжил наш марафон честности, который должен вернуть международные спортивные структуры к настоящей олимпийской принципиальности. Обратился с письмом к президентам ведущих международных спортивных федераций. Призыв прост и справедлив: определиться с решением Международного олимпийского комитета, который, к сожалению, хочет открыть спорт для пропагандистского влияния государства-террориста», — сказал Зеленский.

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По его словам, если российские спортсмены появятся на международных соревнованиях, это лишь вопрос времени, когда они начнут оправдывать агрессию России и использовать символику террора.

«И это также вопрос времени, когда Кремль начнет использовать существующую беспринципную «гибкость» Международного олимпийского комитета, чтобы говорить, что мир согласен идти на уступки агрессору. Нельзя игнорировать, что каждый день Россия продолжает свой террор», — сказал Зеленский.