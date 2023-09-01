МОК не допустил представителей России и Беларуси к Азиатским играм-2023 по техническим причинам 1 сентября, 20:32 Штаб-квартира МОК в Лозанне, Швейцария (Фото:REUTERS/Denis Balibouse)

Россияне и белорусы не будут участвовать в Азиатских играх-2023, которые стартуют 23 сентября, сообщает The Indian Express.

По информации источника, Олимпийский совет Азии заявил, что решение о недопуске спортсменов из России и Беларуси принял МОК.

«Российских и белорусских спортсменов не будет на Азиатских играх — это решение МОК, а не ОРА», — сообщили в Олимпийском совете Азии.

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В свою очередь Международный олимпийский комитет сообщил, что участие россиян и белорусов на Азиатских играх сорвалось по техническим причинам.

«Концепция участия спортсменов с российскими и белорусскими паспортами в Азиатских играх-2023 была исследована, как обсуждалось на Олимпийском саммите в декабре 2022 года, но оказалась неосуществимой по техническим причинам», — заявили в МОК.

Отметим, что россиян и белорусов должны были допустить к турниру в нейтральном статусе и вне медального зачета.

Ранее ассоциация пляжного футбола Украины сообщила, что национальная команда отказалась от участия в Евролиге-2023 по пляжному футболу из-за того, что была допущена сборная Беларуси.