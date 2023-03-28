Скандальное решение. МОК рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов к соревнованиям под нейтральным статусом 28 марта, 17:52 Следующая Олимпиада состоится в Париже (Фото:REUTERS/Benoit Tessier)

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов к соревнованиям, выдвинув несколько требований.

Об этом во время заседания исполкома в Лозанне заявил президент МОК Томас Бах, сообщает официальный сайт МОК.

МОК рекомендовал допустить спортсменов из РФ и Беларуси к международным соревнованиям при следующих условиях:

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— в нейтральном статусе — без флага, гимна и символики стран;

— в индивидуальном порядке, без допуска к командным соревнованиям;

— не могут участвовать в соревнованиях спортсмены, активно поддерживающие войну России против Украины;

— не могут участвовать в соревнованиях спортсмены, являющиеся российскими или белорусскими военнослужащими;

— каждый спортсмен должен соблюдать антидопинговые правила;

— санкции против РФ и Беларуси остаются. В этих странах соревнования проводиться не будут, а российские или белорусские чиновники не могут быть приглашены или аккредитованы на любое международное спортивное мероприятие или встречу.

Следует отметить, что эти рекомендации не касаются участия российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх-2024 в Париже и зимней Олимпиаде-2026 в Милане.

«МОК примет это решение в соответствующее время, по своему усмотрению и без привязки к результатам предыдущих олимпийских квалификационных соревнований», — говорится в заявлении организации.

Ранее Томас Бах в очередной раз призвал допустить россиян и белорусов на Олимпиаду 2024 года.

