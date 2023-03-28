Скандальное решение. МОК рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов к соревнованиям под нейтральным статусом
Следующая Олимпиада состоится в Париже (Фото:REUTERS/Benoit Tessier)
Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов к соревнованиям, выдвинув несколько требований.
Об этом во время заседания исполкома в Лозанне заявил президент МОК Томас Бах, сообщает официальный сайт МОК.
МОК рекомендовал допустить спортсменов из РФ и Беларуси к международным соревнованиям при следующих условиях:
— в нейтральном статусе — без флага, гимна и символики стран;
— в индивидуальном порядке, без допуска к командным соревнованиям;
— не могут участвовать в соревнованиях спортсмены, активно поддерживающие войну России против Украины;
— не могут участвовать в соревнованиях спортсмены, являющиеся российскими или белорусскими военнослужащими;
— каждый спортсмен должен соблюдать антидопинговые правила;
— санкции против РФ и Беларуси остаются. В этих странах соревнования проводиться не будут, а российские или белорусские чиновники не могут быть приглашены или аккредитованы на любое международное спортивное мероприятие или встречу.
Следует отметить, что эти рекомендации не касаются участия российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх-2024 в Париже и зимней Олимпиаде-2026 в Милане.
«МОК примет это решение в соответствующее время, по своему усмотрению и без привязки к результатам предыдущих олимпийских квалификационных соревнований», — говорится в заявлении организации.
Ранее Томас Бах в очередной раз призвал допустить россиян и белорусов на Олимпиаду 2024 года.