Сборная Украины забила семь голов Молдове на молодежном чемпионате Европы-2025 по футзалу

В воскресенье, 28 сентября, сборная Украины с победы стартовала на чемпионате Европы-2025 по футзалу среди юношей до 19 лет.

В дебютном матче турнира украинцы разгромили сверстников из Молдовы со счетом 7:0. В первом тайме сине-желтые забили пять мячей, а после перерыва еще дважды поразили ворота соперника.

Молдова — Украина 0:7 (0:5)

Голы: Камец, 3, Климчук, 5, Цап, 7, Першин, 9, 13, Малиновский, 29, Ростковский, 36

Отметим, что юношеская сборная Украины попала в группу А, где 29 сентября сыграет против действующего чемпиона Европы Португалии, а 1 октября — против Италии. В плей-офф, который начнется сразу с полуфиналов, выйдут две лучшие команды квартета.

