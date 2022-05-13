Бейсбольный мяч с автографом Зеленского продали на аукционе за внушительную сумму

13 мая, 13:30
Цей матеріал також доступний українською
Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

На аукционе RR Auction в США бейсбольный мяч с автографом президента Украины Владимира Зеленского продали за 50 тысяч долларов.

Организаторы торгов направят сумму в 15 тысяч долларов в качестве помощи для украинских переселенцев.

Хозяин лота известный коллекционер бейсбольных мячей Рэнди Каплан также пожертвует на эти нужды часть из вырученных средств.

Видео дня
Читайте также:
«Остановите эту х***ю». Президент украинского футбольного клуба обратился к Зеленскому из-за Тимошенко — видео

Новый собственник мяча с автографом президента Украины пожелал остаться неизвестным.

https://twitter.com/RRAuction/status/1524821401269592064

Ранее легенда украинского футбола и экс-наставник национальной команды Андрей Шевченко высоко оценил заслуги Зеленского во время войны с Россией.

Также сообщалось, что бывший футболист Александр Алиев похвалил президента страны за то, что он не покинул страну после военной агрессии России.

poster
Подписаться на ежедневную email-рассылку
материалов раздела Спорт
Рассылка лучших новостей в мире спорта
Каждый четверг
Редактор: Евгений Нещерет

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   США Аукцион Бейсбол Владимир Зеленский

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X