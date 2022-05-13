Бейсбольный мяч с автографом Зеленского продали на аукционе за внушительную сумму 13 мая, 13:30 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

На аукционе RR Auction в США бейсбольный мяч с автографом президента Украины Владимира Зеленского продали за 50 тысяч долларов.

Организаторы торгов направят сумму в 15 тысяч долларов в качестве помощи для украинских переселенцев.

Хозяин лота известный коллекционер бейсбольных мячей Рэнди Каплан также пожертвует на эти нужды часть из вырученных средств.

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Новый собственник мяча с автографом президента Украины пожелал остаться неизвестным.

Ранее легенда украинского футбола и экс-наставник национальной команды Андрей Шевченко высоко оценил заслуги Зеленского во время войны с Россией.

Также сообщалось, что бывший футболист Александр Алиев похвалил президента страны за то, что он не покинул страну после военной агрессии России.

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