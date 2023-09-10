На 73-м году жизни в результате тяжелой болезни умер выдающийся тренер сборной Украины по биатлону

10 сентября, 17:25
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Василий Карленко (Фото:biathlon.com.ua)

Василий Карленко (Фото:biathlon.com.ua)

В воскресенье, 10 сентября, отошел в вечность спортивный деятель и заслуженный тренер Украины Василий Карленко.

Об этом сообщил официальный аккаунт НОК Украины и национальной олимпийской сборной в Facebook.

«Олимпийская семья понесла тяжелую утрату.

Сегодня на 73-м году жизни в результате тяжелой болезни отошел в вечность Василий Павлович Карленко — выдающийся спортивный деятель, кандидат педагогических наук, профессор Национального университета физического воспитания и спорта, заслуженный тренер Украины, вице-президент Федерации биатлона Украины.

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Василий Павлович всю свою жизнь посвятил служению спорту и развитию украинского биатлона. Был одним из основателей Национального олимпийского комитета Украины, почетным членом НОК и председателем Комиссии Зарубежное украинство", — говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/olympicua/posts/pfbid0TXScpnuNdtDHPmE6Pxjs3hCg9JpTpvgy1dh8UepDLsG7zo63Ho6ZCzZJYvnCHBiNl&show_text=true&width=500
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Стоит отметить, что под руководством Василия Карленко украинская женская четверка, состоявшая из Виты и Валентины Семеренко, Елены Пидгрушной и Юлии Джимы, получила историческое золото на зимней Олимпиаде-2014.

Ранее украинскую биатлонистку Анастасию Меркушину разочаровали ее кумиры из России и Беларуси.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Биатлон

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