Чемпионский болид Шумахера продали за рекордную сумму — фото 10 ноября, 13:27 На этом болиде Шумахер завоевал шестой чемпионский титул (Фото:REUTERS/Denis Balibouse)

На аукционе в швейцарской Женеве продали болид Ferrari F2003-GA немецкого экс-гонщика Формулы-1 Михаэля Шумахера.

Автомобиль, на котором Шумахер завоевал свой шестой чемпионский титул, был продан за 14,8 млн долларов. Это рекордная сумма за всю историю продаж автомобилей Формулы-1.

Видео дня

Предыдущий рекорд в течение пяти лет также принадлежал автомобилю Михаэлю Шумахеру. В 2017 году его Ferrari F2001 был продан за 7,5 млн долларов.

В декабре 2013 года Шумахер получил серьезную травму головы во время катания на лыжах на горнолыжном курорте в Альпах.

Около полугода он провел в медикаментозной коме, после чего был выписан из госпиталя и перевезен в свое швейцарское поместье, где проходил реабилитацию.

Точной информации о состоянии Шумахера нет, поскольку семья и окружение бывшего гонщика тщательно оберегают его от прессы.

Ранее Элизабетта Грегорачи, экс-жена успешного в прошлом менеджера Формулы-1 Флавио Бриаторе, рассказала, что Шумахер проходит реабилитацию в Испании в собственном доме, оборудованном всем необходимым для ухода за гонщиком.