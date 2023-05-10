За георгиевские ленты выгнали с трибун: на чемпионате мира по дзюдо запретили российскую символику 10 мая, 11:33 Скриншот (Фото:JudoWorlds)

Международная федерация дзюдо вместе с организаторами мирового первенства приняла решение выгнать с трибун болельщиков, пришедших на соревнования с георгиевскими лентами, сообщает Inside the Games.

«Они были зрителями, и их попросили убрать эти вещи, но они этого не желали. Так что их вывели с места происшествия, и не позволят войти снова», — сказал один из представителей федерации.

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Напомним, что 7 мая в Катаре начался чемпионат мира по дзюдо. Сборная Украины заявила, что бойкотирует турнир из-за допуска россиян и белорусов.

В заявку Индивидуальных нейтральных спортсменов на чемпионат мира по дзюдо вошли 17 российских дзюдоистов, большинство из них находятся на контрактах в ВС РФ, ЦСКА и Росгвардии.

Ранее сообщалось, что Жану Беленюку не понравились слова президента МОК Томаса Баха.