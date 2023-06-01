«Сейчас мы их от***им». Это были последние слова брата знаменитой украинской баскетболистки

1 июня, 20:07
Поделиться:
Хоменчук (№ 22) раньше играла в Беларуси (Фото:БК Горизонт)

Хоменчук (№ 22) раньше играла в Беларуси (Фото:БК Горизонт)

Александра Хоменчук рассказала, что ее брат ушел добровольцем на войну еще в 2014 году и погиб в битве за Ирпень.

Бывшая баскетболистка сборной Украины в интервью изданию «Зеркало» призналась, что российские оккупанты серьезно ранили ее отца и убили 27-летнего брата.

«Миша пошел добровольцем в армию еще в 2014-м. Потом вступил в ряды морпехов. Меньше года оставалось до конца контракта. Он встретил девушку, у них были планы. Но началась война… Брат находился в Ирпене. Шла колона с российской техникой. По словам напарника, Мишка сказал: „Сейчас мы их от***им“. Это были его последние слова», — рассказала Хоменчук.

Видео дня

Ранее мы писали, что в боях за Бахмут погиб украинский боксер.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Баскетбол Российско-украинская война

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X