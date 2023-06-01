«Сейчас мы их от***им». Это были последние слова брата знаменитой украинской баскетболистки 1 июня, 20:07 Хоменчук (№ 22) раньше играла в Беларуси (Фото:БК Горизонт)

Александра Хоменчук рассказала, что ее брат ушел добровольцем на войну еще в 2014 году и погиб в битве за Ирпень.



Бывшая баскетболистка сборной Украины в интервью изданию «Зеркало» призналась, что российские оккупанты серьезно ранили ее отца и убили 27-летнего брата.

«Миша пошел добровольцем в армию еще в 2014-м. Потом вступил в ряды морпехов. Меньше года оставалось до конца контракта. Он встретил девушку, у них были планы. Но началась война… Брат находился в Ирпене. Шла колона с российской техникой. По словам напарника, Мишка сказал: „Сейчас мы их от***им“. Это были его последние слова», — рассказала Хоменчук.

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