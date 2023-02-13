Во время Супербоула почтили украинских игроков в американский футбол, воюющих против России — фото

13 февраля, 14:32
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Победу в матче одержал Канзас-Сити (Фото:REUTERS/Brian Snyder)

Победу в матче одержал Канзас-Сити (Фото:REUTERS/Brian Snyder)

Во время финального матча Национальной футбольной лиги (НФЛ) между Канзас-Сити и Филадельфией выразили поддержку украинским игрокам в американском футболе, воюющих против России.

Об этом сообщил бывший астронавт NASA и посол фандрайзинговой платформы UNITED24 Скотт Келли, опубликовавший в Twitter фото экрана на стадионе, где изображен военный с украинским флагом.

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«На Супербоуле почтили украинских футболистов, которые сейчас воюют на передовой в войне против России», — написал Келли.

https://twitter.com/StationCDRKelly/status/1624909672661778432?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1624909672661778432%7Ctwgr%5E725b9fd2254db1f739c573c3e51b59db3e332906%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fua.tribuna.com%2Fuk%2Famfootball%2F1000000045315-na-superboule-vyrazili-podderzhku-ukrainskim-igrokam-v-a%2F
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Примечательно, что на днях НФЛ выразила поддержку Украине во время церемонии вручения наград по итогам сезона.

Сообщалось, что Супербоул посетил миллиардер Илон Маск, смотревший игру на одной трибуне с медиамагнатом Рупертом Мердоком и его дочерью.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   США Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война в Украине Американский футбол Супербоул

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