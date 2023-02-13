Во время Супербоула почтили украинских игроков в американский футбол, воюющих против России — фото 13 февраля, 14:32 Победу в матче одержал Канзас-Сити (Фото:REUTERS/Brian Snyder)

Об этом сообщил бывший астронавт NASA и посол фандрайзинговой платформы UNITED24 Скотт Келли, опубликовавший в Twitter фото экрана на стадионе, где изображен военный с украинским флагом.

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«На Супербоуле почтили украинских футболистов, которые сейчас воюют на передовой в войне против России», — написал Келли.

Примечательно, что на днях НФЛ выразила поддержку Украине во время церемонии вручения наград по итогам сезона.

Сообщалось, что Супербоул посетил миллиардер Илон Маск, смотревший игру на одной трибуне с медиамагнатом Рупертом Мердоком и его дочерью.