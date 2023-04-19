На войне погиб 21-летний призер чемпионата мира по кикбоксингу
Руслан Писковый погиб в 21-летнем возрасте (Фото:Руслан Писковый via Instagram)
На войне против российских оккупантов погиб украинский кикбоксер Руслан Писковый.
Об этом сообщает Муай-Тай Украины и мира в Instagram.
Место гибели Пискового не сообщается. Ему был всего 21 год.
«Руслан Писковый погиб, защищая Украину. Будем помнить», — говорится в сообщении.
Писковый был чемпионом Украины, серебряным призером чемпионата мира, финалистом чемпионата Европы по К1 (кикбоксингу).
Ранее на войне погиб четырехкратный чемпион мира по кикбоксингу, чемпион Украины по универсальному бою и мастер спорта по боксу Виталий Меринов из Ивано-Франковска.