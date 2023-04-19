На войне погиб 21-летний призер чемпионата мира по кикбоксингу

19 апреля, 18:27
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Руслан Писковый погиб в 21-летнем возрасте (Фото:Руслан Писковый via Instagram)

Руслан Писковый погиб в 21-летнем возрасте (Фото:Руслан Писковый via Instagram)

На войне против российских оккупантов погиб украинский кикбоксер Руслан Писковый.

Об этом сообщает Муай-Тай Украины и мира в Instagram.

Место гибели Пискового не сообщается. Ему был всего 21 год.

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«Руслан Писковый погиб, защищая Украину. Будем помнить», — говорится в сообщении.

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Писковый был чемпионом Украины, серебряным призером чемпионата мира, финалистом чемпионата Европы по К1 (кикбоксингу).

Ранее на войне погиб четырехкратный чемпион мира по кикбоксингу, чемпион Украины по универсальному бою и мастер спорта по боксу Виталий Меринов из Ивано-Франковска.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Кикбоксинг Война в Украине

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