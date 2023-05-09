«Невозможно в это поверить». На войне погиб отец известной украинской спортсменки
Россия принесла горе в еще одну спортивную семью (Фото:Анастасия Бачинская via Instagram)
На фронте погиб отец чемпионки Европы по спортивной гимнастике в командных соревнованиях 19-летней Анастасии Бачинской.
Об этом Анастасия Бачинская сообщила в своем аккаунте в Instagram.
Где и когда погиб украинский воин не уточняется.
«Война забрала и моего отца Юрия. Просто невозможно в это поверить. Это был лучший папа, друг, пример для меня. Я очень скучаю и люблю своего папу. Знаю, ты попал в самый лучший мир. Вечная память! Герой во веки!» — написала Бачинская.
Анастасия Бачинская — чемпионка Европы в командном первенстве, чемпионка Европейских игр в свободных упражнениях и двукратный бронзовый призер Юношеских Олимпийских игр.
Ранее сообщалось, что в боях за Бахмут погиб 23-летний украинский волейболист Станислав Макайда.