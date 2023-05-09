«Невозможно в это поверить». На войне погиб отец известной украинской спортсменки 9 мая, 16:28 Россия принесла горе в еще одну спортивную семью (Фото:Анастасия Бачинская via Instagram)

На фронте погиб отец чемпионки Европы по спортивной гимнастике в командных соревнованиях 19-летней Анастасии Бачинской.

Об этом Анастасия Бачинская сообщила в своем аккаунте в Instagram.

Где и когда погиб украинский воин не уточняется.

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«Война забрала и моего отца Юрия. Просто невозможно в это поверить. Это был лучший папа, друг, пример для меня. Я очень скучаю и люблю своего папу. Знаю, ты попал в самый лучший мир. Вечная память! Герой во веки!» — написала Бачинская.



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Фото: Анастасия Бачинская via Instagram

Анастасия Бачинская — чемпионка Европы в командном первенстве, чемпионка Европейских игр в свободных упражнениях и двукратный бронзовый призер Юношеских Олимпийских игр.

Ранее сообщалось, что в боях за Бахмут погиб 23-летний украинский волейболист Станислав Макайда.