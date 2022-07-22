На войне с российскими оккупантами погиб еще один украинский спортсмен 22 июля, 19:50 Василий Павельев погиб, защищая Украину (Фото:Федерация стронгмена Украины via Facebook)

На войне с Россией погиб чемпион Украины среди любителей стронгмен Василий Павельев.

Об этом сообщает Федерация стронгмена Украины в Facebook.

Отмечается, что Павельев погиб в результате вражеских обстрелов.

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«Василий был светлым, скромным, добрым, откровенным молодым человеком. Который любил Украину и служил ее народу. Светлая память тебе, друг! Склоняем головы… спасибо за твой подвиг…

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Мы тебя никогда не забудем… флаг Украины на соревнованиях будет подниматься в твою честь… Герои не умирают! Они улетают на небо и продолжают его держать над нами", — говорится в сообщении.

Ранее в боях с российскими оккупантами погиб чемпион Европы по рукопашному бою Вадим Сотников.

Перед этим в бою с врагом погиб чемпион Украины по боксу Олег Прудкий.

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