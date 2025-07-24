Служил в третьей штурмовой. На войне погиб сын легенды велоспорта Украины

24 июля, 11:04
Кирилл Винокуров служил в 3-й ОШБр (Фото: instagram.com/cyclingofukraine)

Защищая страну от оккупантов, погиб Кирилл Винокуров — сын знаменитого украинского велосипедиста Андрея Винокурова.

Об этом пишет Cycling of Ukraine

Известно, что он родился в Харькове. Сначала тренировался в родном городе, а затем учился во Львовском училище физической культуры.

«С детства был частью велосообщества, где его знали как искреннего, целеустремленного и преданного парня», — говорится в сообщении.

С началом полномасштабной войны Кирилл добровольно вступил в ряды Вооруженных Сил Украины, служил в 3-й штурмовой бригаде. Во время выполнения боевого задания он погиб. У Кирилла осталась маленькая дочь.

Отметим, что его отец также стал на защиту Украины в 2022-м.

Андрей Винокуров — легендарный украинский трековый велогонщик, чемпион Европы в возрастной категории до 23 лет, многократный призер континентальных соревнований среди взрослых, победитель Кубка мира и участник Олимпийских игр-2008.

