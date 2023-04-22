Был сапером. Под Бахмутом погиб призер чемпионата Украины по карате

22 апреля, 12:09
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Николай Яремчук (Фото:Минспорта)

Николай Яремчук (Фото:Минспорта)

22-летний Николай Яремчук ушел на фронт добровольцем.

Война продолжает забирать жизни украинских спортсменов. Недавно мы писали, что на Донбассе погиб многократный чемпион Украины по гребле. А теперь стало известно о смерти каратиста Николая Яремчука.

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Как сообщает Министерство молодежи и спорта, Яремчук — серебряный призер юниорского чемпионата Украины, обладатель черного пояса, кандидат в мастера спорта.

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На войну пошел после того, как служить начал его старший брат. Под позывным «Ярем», Николай воевал в составе 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, был сапером и командиром взвода.

Ранее мы сообщали, что на войне погиб 21-летний украинский кикбоксер Руслан Писковый.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Карате Российско-украинская война

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