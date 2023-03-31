После ранения вернулся на фронт. На войне погиб четырехкратный чемпион мира по кикбоксингу 31 марта, 15:05 Меринов после ранения вернулся на фронт (Фото:Руслан Марцинкив via Facebook)

На войне с Россией погиб четырехкратный чемпион мира по кикбоксингу, чемпион Украины по универсальному бою и мастер спорта по боксу Виталий Меринов из Ивано-Франковска.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

Меринов пошел защищать Украину с первого дня войны и был ранен, что не помешало ему снова вернуться на фронт.

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«Во время одного из боев Виталий получил огнестрельное осколочное ранение в ногу. Выздоровел и снова вернулся на фронт и защищал Украину до последнего вздоха», — говорится в сообщении.



Сообщается, что у Меринова остались жена и двухлетняя дочь.



Ранее сообщалось, что под Бахмутом в бою с российскими оккупантами погиб украинский прыгун в высоту Роман Полищук.