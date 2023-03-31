После ранения вернулся на фронт. На войне погиб четырехкратный чемпион мира по кикбоксингу
Меринов после ранения вернулся на фронт (Фото:Руслан Марцинкив via Facebook)
На войне с Россией погиб четырехкратный чемпион мира по кикбоксингу, чемпион Украины по универсальному бою и мастер спорта по боксу Виталий Меринов из Ивано-Франковска.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.
Меринов пошел защищать Украину с первого дня войны и был ранен, что не помешало ему снова вернуться на фронт.
«Во время одного из боев Виталий получил огнестрельное осколочное ранение в ногу. Выздоровел и снова вернулся на фронт и защищал Украину до последнего вздоха», — говорится в сообщении.
Сообщается, что у Меринова остались жена и двухлетняя дочь.
Ранее сообщалось, что под Бахмутом в бою с российскими оккупантами погиб украинский прыгун в высоту Роман Полищук.