После ранения вернулся на фронт. На войне погиб четырехкратный чемпион мира по кикбоксингу

31 марта, 15:05
Поделиться:
Меринов после ранения вернулся на фронт (Фото:Руслан Марцинкив via Facebook)

Меринов после ранения вернулся на фронт (Фото:Руслан Марцинкив via Facebook)

На войне с Россией погиб четырехкратный чемпион мира по кикбоксингу, чемпион Украины по универсальному бою и мастер спорта по боксу Виталий Меринов из Ивано-Франковска.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

Меринов пошел защищать Украину с первого дня войны и был ранен, что не помешало ему снова вернуться на фронт.

Видео дня

Читайте также:
Известный украинский фигурист погиб под Бахмутом

«Во время одного из боев Виталий получил огнестрельное осколочное ранение в ногу. Выздоровел и снова вернулся на фронт и защищал Украину до последнего вздоха», — говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=794183285611263&set=a.262479025448361&type=3&theater

Сообщается, что у Меринова остались жена и двухлетняя дочь.

Ранее сообщалось, что под Бахмутом в бою с российскими оккупантами погиб украинский прыгун в высоту Роман Полищук.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Бокс Ивано-Франковск Кикбоксинг Война в Украине

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X